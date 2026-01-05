В Москве умерла блоггерша после увеличения ягодиц

Рубрики
Ткачова Марія
В Москве умерла 38-летняя блоггер Юлия Бурцева после инъекционной процедуры по увеличению ягодиц, которую она проходила в частной клинике.
Московская блоггерша погибла после процедуры увеличения попы
Процедуру проводили в одном из филиалов медицинского учреждения в Токмаковом переулке. Практически сразу после вмешательства женщине резко стало плохо. У нее развился анафилактический шок, после чего последовала клиническая смерть. Пациентку срочно госпитализировали в городскую больницу, однако спасти ее медикам не удалось.
По факту смерти возбуждено уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности. Медицинским работникам, проводившим процедуру, может грозить до трех лет лишения свободы.
Известно, что Юлия Бурцева вела активную деятельность в социальных сетях, проживала вместе с мужем в Италии и приехала в Москву на новогодние праздники. Одной из причин поездки была именно косметологическая операция.