В Москве умерла блоггерша после увеличения ягодиц
В Москве умерла блоггерша после увеличения ягодиц

В Москве после косметической процедуры скончалась блоггер с российско-итальянским гражданством

5 января 2026, 15:53
Автор:
Ткачова Марія

В Москве умерла 38-летняя блоггер Юлия Бурцева после инъекционной процедуры по увеличению ягодиц, которую она проходила в частной клинике.

В Москве умерла блоггерша после увеличения ягодиц

Московская блоггерша погибла после процедуры увеличения попы

Процедуру проводили в одном из филиалов медицинского учреждения в Токмаковом переулке. Практически сразу после вмешательства женщине резко стало плохо. У нее развился анафилактический шок, после чего последовала клиническая смерть. Пациентку срочно госпитализировали в городскую больницу, однако спасти ее медикам не удалось.

По факту смерти возбуждено уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности. Медицинским работникам, проводившим процедуру, может грозить до трех лет лишения свободы.

Известно, что Юлия Бурцева вела активную деятельность в социальных сетях, проживала вместе с мужем в Италии и приехала в Москву на новогодние праздники. Одной из причин поездки была именно косметологическая операция.

Источник: https://t.me/moscowach
