Чем в Киеве закончилась операция по увеличению ягодиц: роковая ошибка врача

Киевская городская прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении 50-летнего пластического хирурга одной из частных клиник. По данным следствия, во время проведения пластической операции по имплантации ягодиц умерла 28-летняя пациентка.

Операция по увеличению попы

Установлено, что в августе 2023 женщина обратилась в частную клинику на Подоле с целью проведения пластической операции. После первичного осмотра врач сразу же предложил оперативное вмешательство, на что пациентка согласилась.

Во время операции состояние женщины резко ухудшилось – у нее остановилось сердце. Медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти пациентку не удалось, и она скончалась в операционной.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что пластический хирург нарушил установленные стандарты медицинской помощи. В частности, при операции был использован раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина применили раствор лонгокаина в дозировке, что значительно превышает допустимую норму.

Следствие пришло к выводу, что именно эти, а также другие нарушения протоколов медицинской помощи находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Москве умерла 38-летняя блоггер Юлия Бурцева после инъекционной процедуры по увеличению ягодиц, которую она проходила в частной клинике.

Процедуру проводили в одном из филиалов медицинского учреждения в Токмаковом переулке. Практически сразу после вмешательства женщине резко стало плохо. У нее развился анафилактический шок, после чего последовала клиническая смерть. Пациентку срочно госпитализировали в городскую больницу, однако спасти ее медикам не удалось.

