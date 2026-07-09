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Черговий вкид ворога: Железняк попередив про якісний діпфейк із мером Харкова (ВІДЕО)

«Обличчя і голос підібрано дуже якісно»: нардеп закликав не вірити абсурдним фейкам окупантів

9 липня 2026, 15:17
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Недилько Ксения

Російські пропагандисти створили та почали активно поширювати у мережі новий високотехнологічний фейк. Цього разу для дезінформації використали підроблене відеозвернення міського голови Харкова Ігоря Терехова, у якому стверджується про нібито формування нового бойового підрозділу з молоді віком до 20 років. На цей вкид звернув увагу народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що робота виконана на високому технічному рівні.

Черговий вкид ворога: Железняк попередив про якісний діпфейк із мером Харкова (ВІДЕО)

Скриншот з відео

Парламентар підкреслив, що першоджерелом цього провокаційного ролика став один із ворожих інформаційних ресурсів.

"Цей конкретно ролик на російському ТГ-каналі опублікували", — повідомив народний депутат. Проте він відзначив високу якість виконання фальшивки, додавши: "Але і обличчя і голос і відеоряд дуже якісно підібрано". За словами Железняка, якби не специфіка самого ресурсу та очевидна безглуздість заяви, то "б навіть я задумався чи це правда".

Після першої публікації російські спецслужби запустили масштабну хвилю поширення цієї брехні через різні популярні інтернет-платформи.

"А потім наш ворог розганяє це через мережу Телеграм каналів (в тому числі у коментарях), ТікТок та Х", — розповів законодавець про тактику окупантів.

Політик констатував, що підробки такого типу стали звичним інструментом у нинішній інформаційній війні. Останнім часом кількість подібних діпфейків, де обличчя відомих українських діячів використовують для дискредитації мобілізаційних процесів, суттєво зросла. При цьому Железняк висловив жаль через те, що державні структури замість системної боротьби з подібними явищами інколи самі підігрують анонімним інтернет-ресурсам, які послаблюють медійну безпеку країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що невдоволення діями представників територіальних центрів комплектування серед українців досягло критичної межі. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що подальше ігнорування цієї проблеми з боку керівництва держави може спровокувати вкрай важкі наслідки для всього суспільства.



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