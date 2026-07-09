Очередной вброс врага: Железняк предупредил о качественном дипфейке с мэром Харькова (ВИДЕО)

Российские пропагандисты создали и начали активно распространять в сети новый высокотехнологичный фейк. В этот раз для дезинформации использовали поддельное видеообращение городского головы Харькова Игоря Терехова, в котором утверждается якобы формирование нового боевого подразделения из молодежи в возрасте до 20 лет. На этот вброс обратил внимание народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что работа выполнена на высоком техническом уровне.

Скриншот из видео

Парламентарий подчеркнул, что первоисточником этого провокационного ролика стал один из враждебных информационных ресурсов.

"Этот конкретно ролик на российском ТГ-канале опубликовали", — сообщил народный депутат. Однако он отметил высокое качество исполнения фальшивки, добавив: "Но и лицо и голос и видеоряд очень качественно подобраны". По словам Железняка, если бы не специфика самого ресурса и очевидная нелепость заявления, то "даже я задумался, правда ли это".

После первой публикации российские спецслужбы запустили масштабную волну распространения этой лжи из-за разных популярных интернет-платформ.

"А потом наш враг разгоняет это через сеть Телеграм каналов (в том числе в комментариях), ТикТок и Х", — рассказал законодатель о тактике окупантов.

Политик констатировал, что подделки такого типа стали обычным инструментом в нынешней информационной войне. В последнее время количество подобных дипфейков, где лицо известных украинских деятелей используют для дискредитации мобилизационных процессов, существенно возросло. При этом Железняк выразил сожаление по поводу того, что государственные структуры вместо системной борьбы с подобными явлениями иногда сами подыгрывают анонимным интернет-ресурсам, которые ослабляют медийную безопасность страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недовольство действиями представителей территориальных центров комплектования среди украинцев достигло критического предела. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что дальнейшее игнорирование этой проблемы со стороны руководства государства может спровоцировать очень тяжелые последствия для всего общества.