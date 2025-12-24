Двоє 10-річних та одна 12-річна дитина на Прикарпатті госпіталізовані до лікарні, через отруєння чадним газом. За попередніми даними, причиною стало порушення правил безпеки під час використання електрогенератора. Про це повідомляє ДСНС України.

Через електрогенератор потруїлися діти: що відомо

Рятувальники нагадують: чадний газ — невидимий і смертельно небезпечний. Він не має запаху, кольору чи смаку, а отруєння може відбутися непомітно, особливо під час сну.

Будьте обережні та дотримуйтеся правил користування генераторами та опалювальними приладами:

• використовуйте генератор лише на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від будівель;

• категорично заборонено встановлювати генератори у житлових приміщеннях, гаражах, підвалах або на балконах;

• не розміщуйте генератор поблизу вікон, дверей та вентиляційних отворів;

• слідкуйте, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину приміщення;

• заправляйте генератор паливом лише після його повного охолодження;

• регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів;

• очищуйте димоходи та вентиляційні канали;

• не залишайте працюючі прилади без нагляду;

• встановіть сигналізатори чадного газу.

