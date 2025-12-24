Двое 10-летних и один 12-летний ребенок в Прикарпатье госпитализированы в больницу из-за отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности при использовании электрогенератора. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Из-за электрогенератора отравились дети: что известно

Спасатели напоминают : угарный газ — невидимый и смертельно опасный. У него нет запаха, цвета или вкуса, а отравление может произойти незаметно, особенно во время сна.

Будьте осторожны и соблюдайте правила использования генераторов и отопительных приборов :

• используйте генератор только на открытом воздухе, на расстоянии не менее 6 метров от зданий;

• категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, гаражах, подвалах или балконах;

• не размещайте генератор вблизи окон, дверей и вентиляционных проемов;

• следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь помещения;

• заправляйте генератор топливом только после его полного охлаждения;

• регулярно проверяйте исправность отопительных приборов;

• очищайте дымоходы и вентиляционные каналы;

• не оставляйте работающие приборы без присмотра;

• установите сигнализаторы угарного газа.

