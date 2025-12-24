Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Двое 10-летних и один 12-летний ребенок в Прикарпатье госпитализированы в больницу из-за отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности при использовании электрогенератора. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Из-за электрогенератора отравились дети: что известно
Спасатели напоминают : угарный газ — невидимый и смертельно опасный. У него нет запаха, цвета или вкуса, а отравление может произойти незаметно, особенно во время сна.
Будьте осторожны и соблюдайте правила использования генераторов и отопительных приборов :
• используйте генератор только на открытом воздухе, на расстоянии не менее 6 метров от зданий;
• категорически запрещено устанавливать генераторы в жилых помещениях, гаражах, подвалах или балконах;
• не размещайте генератор вблизи окон, дверей и вентиляционных проемов;
• следите, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь помещения;
• заправляйте генератор топливом только после его полного охлаждения;
• регулярно проверяйте исправность отопительных приборов;
• очищайте дымоходы и вентиляционные каналы;
• не оставляйте работающие приборы без присмотра;
• установите сигнализаторы угарного газа.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что перед массированными ракетно-дроновыми ударами по украинской энергетике, территорию Украины снимали с космоса китайские спутники. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада руководителя СЗРУ Иващенко и добавил, что Украина будет общаться с партнерами по этим случаям.