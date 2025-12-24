Перед масованими ракетно-дроновими ударами по українській енергетиці, територію України знімали з космосу китайські супутники. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді керівника СЗРУ Іващенка та додав, що Україна буде спілкуватися з партнерами щодо цих випадків.

Зеленський зробив заяву про масовані удари по Україні

Президент також заявив, що росіяни намагаються виводити свої енергетичні компанії з-під санкцій.

"Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти завдали балістичних ударів по Харкову та передмістю, унаслідок чого одна людина загинула, а ще щонайменше 13 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Влучання сталися у місцеву ТЕЦ, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені. Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго".

Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах", – звернувся міський голова до харків’ян, яких окупанти вирішили лишити без світла та тепла у Святвечір.