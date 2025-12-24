logo

Зеленский сделал заявление о массированных ударах по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал заявление о массированных ударах по Украине

Перед ударами по объектам энергетики Украину снимали китайские спутники, — Зеленский

24 декабря 2025, 17:23
Перед массированными ракетно-дроновыми ударами по украинской энергетике, территорию Украины снимали с космоса китайские спутники. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил по итогам доклада руководителя СЗРУ Иващенко и добавил, что Украина будет общаться с партнерами по этим случаям.

Президент также заявил, что россияне пытаются выводить свои энергетические компании из-под санкций.

"Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты нанесли баллистические удары по Харькову и пригороду, в результате чего один человек погиб, а еще по меньшей мере 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Попадания произошли в местную ТЭЦ, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб.

Из-за повреждений энергосистемы также временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации. Движение метрополитеном восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго".

Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, выполняющим свою работу в чрезвычайно сложных условиях", – обратился городской голова к харьковчанам, которых оккупанты решили оставить без света и тепла в Святвечер.



Теги:

