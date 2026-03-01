logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Час нових воєн тільки починається»: Максим Жорін зробив страшну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

«Час нових воєн тільки починається»: Максим Жорін зробив страшну заяву

Жорін заявив, що конфлікт з Іраном буде тривалим і світ входить у період нових воєн

1 березня 2026, 20:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український військовий діяч Максим Жорін висловив думку, що можливий масштабний конфлікт навколо Ірану не буде короткотривалим і не матиме формату “блискавичної операції”.

«Час нових воєн тільки починається»: Максим Жорін зробив страшну заяву

Максим Жорін про час нових воєн у світі

За його словами, ситуація з Іраном може розгортатися довго та мати кілька етапів ескалації. Він зазначив, що не очікує швидкого сценарію на кшталт окремих кампаній, які раніше називали “блискавичними”.

Жорін також підкреслив, що світ входить у період зростання кількості військових конфліктів. На його переконання, розширення географії воєнних протистоянь є тенденцією, яку варто сприймати як нову реальність.

Водночас він наголосив, що для України пріоритетом залишається власна війна. За його словами, українцям слід зосередитися на подіях на своєму фронті, оскільки до завершення війни ще далеко.

Офіційних заяв міжнародних структур щодо конкретних сценаріїв розвитку ситуації навколо Ірану наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін прокоментував інформацію про вибухи та удари в Дубаї, заявивши про розширення географії бойових дій та ризики глобальної ескалації.
У своєму дописі він емоційно відреагував на повідомлення про “прильоти” в одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів. Капустін зазначив, що події в Дубаї мають стати сигналом для тих, хто вважає війну віддаленою проблемою, яка не торкнеться країн із розвиненою інфраструктурою та туристичними центрами. Він також висловив припущення про можливість подальшого розширення конфліктів та вжив формулювання про “пламя мировой войны”, що розгоряється.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5991
Теги:

Новини

Всі новини