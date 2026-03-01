«Час нових воєн тільки починається»: Максим Жорін зробив страшну заяву

Український військовий діяч Максим Жорін висловив думку, що можливий масштабний конфлікт навколо Ірану не буде короткотривалим і не матиме формату “блискавичної операції”.

Максим Жорін про час нових воєн у світі

За його словами, ситуація з Іраном може розгортатися довго та мати кілька етапів ескалації. Він зазначив, що не очікує швидкого сценарію на кшталт окремих кампаній, які раніше називали “блискавичними”.

Жорін також підкреслив, що світ входить у період зростання кількості військових конфліктів. На його переконання, розширення географії воєнних протистоянь є тенденцією, яку варто сприймати як нову реальність.

Водночас він наголосив, що для України пріоритетом залишається власна війна. За його словами, українцям слід зосередитися на подіях на своєму фронті, оскільки до завершення війни ще далеко.

Офіційних заяв міжнародних структур щодо конкретних сценаріїв розвитку ситуації навколо Ірану наразі немає.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін прокоментував інформацію про вибухи та удари в Дубаї, заявивши про розширення географії бойових дій та ризики глобальної ескалації.

У своєму дописі він емоційно відреагував на повідомлення про “прильоти” в одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів. Капустін зазначив, що події в Дубаї мають стати сигналом для тих, хто вважає війну віддаленою проблемою, яка не торкнеться країн із розвиненою інфраструктурою та туристичними центрами. Він також висловив припущення про можливість подальшого розширення конфліктів та вжив формулювання про “пламя мировой войны”, що розгоряється.

