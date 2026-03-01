«Час нових воєн тільки починається»: Максим Жорін зробив страшну заяву

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Український військовий діяч Максим Жорін висловив думку, що можливий масштабний конфлікт навколо Ірану не буде короткотривалим і не матиме формату “блискавичної операції”.
Максим Жорін про час нових воєн у світі
За його словами, ситуація з Іраном може розгортатися довго та мати кілька етапів ескалації. Він зазначив, що не очікує швидкого сценарію на кшталт окремих кампаній, які раніше називали “блискавичними”.
Жорін також підкреслив, що світ входить у період зростання кількості військових конфліктів. На його переконання, розширення географії воєнних протистоянь є тенденцією, яку варто сприймати як нову реальність.
Водночас він наголосив, що для України пріоритетом залишається власна війна. За його словами, українцям слід зосередитися на подіях на своєму фронті, оскільки до завершення війни ще далеко.
Офіційних заяв міжнародних структур щодо конкретних сценаріїв розвитку ситуації навколо Ірану наразі немає.