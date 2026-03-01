Це вже страшно: командир РДК Денис Капустін прокоментував вибухи в Дубай

Рубрики
Ткачова Марія
Командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін прокоментував інформацію про вибухи та удари в Дубаї, заявивши про розширення географії бойових дій та ризики глобальної ескалації.
Комнадир РДК Денис Капустін про вибухи та удари в Дубай
У своєму дописі він емоційно відреагував на повідомлення про “прильоти” в одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів. Капустін зазначив, що події в Дубаї мають стати сигналом для тих, хто вважає війну віддаленою проблемою, яка не торкнеться країн із розвиненою інфраструктурою та туристичними центрами.
Він також висловив припущення про можливість подальшого розширення конфліктів та вжив формулювання про “пламя мировой войны”, що розгоряється.
Офіційної підтвердженої інформації про характер та масштаби подій у Дубаї наразі немає. Влада Об’єднаних Арабських Еміратів станом на момент публікації не оприлюднювала розгорнутих коментарів щодо заяв про ракетні удари чи закриття аеропортів.