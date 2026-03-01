logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Це вже страшно: командир РДК Денис Капустін прокоментував вибухи в Дубай
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вже страшно: командир РДК Денис Капустін прокоментував вибухи в Дубай

Командир РДК відреагував на повідомлення про вибухи в Об’єднаних Арабських Еміратах

1 березня 2026, 20:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін прокоментував інформацію про вибухи та удари в Дубаї, заявивши про розширення географії бойових дій та ризики глобальної ескалації.

Це вже страшно: командир РДК Денис Капустін прокоментував вибухи в Дубай

Комнадир РДК Денис Капустін про вибухи та удари в Дубай

У своєму дописі він емоційно відреагував на повідомлення про “прильоти” в одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів. Капустін зазначив, що події в Дубаї мають стати сигналом для тих, хто вважає війну віддаленою проблемою, яка не торкнеться країн із розвиненою інфраструктурою та туристичними центрами.

Він також висловив припущення про можливість подальшого розширення конфліктів та вжив формулювання про “пламя мировой войны”, що розгоряється.

Офіційної підтвердженої інформації про характер та масштаби подій у Дубаї наразі немає. Влада Об’єднаних Арабських Еміратів станом на момент публікації не оприлюднювала розгорнутих коментарів щодо заяв про ракетні удари чи закриття аеропортів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво Ірану хоче переговорів зі Сполученими Штатами після ліквідації частини керівництва країни, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також за словами президента США військова операція на Близькому Сході просувається з випередженням графіка.
Дональд Трамп у коментарі The Atlantic розповів, що Іран нібито змінив свою позицію та закликає йти на переговори. "Вони хочуть вести переговори, і я погодився на це, тому буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали запропонувати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали", – сказав Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/white_powder2020/4395
Теги:

Новини

Всі новини