Це вже страшно: командир РДК Денис Капустін прокоментував вибухи в Дубай

Командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін прокоментував інформацію про вибухи та удари в Дубаї, заявивши про розширення географії бойових дій та ризики глобальної ескалації.

Комнадир РДК Денис Капустін про вибухи та удари в Дубай

У своєму дописі він емоційно відреагував на повідомлення про “прильоти” в одному з найбільших міст Об’єднаних Арабських Еміратів. Капустін зазначив, що події в Дубаї мають стати сигналом для тих, хто вважає війну віддаленою проблемою, яка не торкнеться країн із розвиненою інфраструктурою та туристичними центрами.

Він також висловив припущення про можливість подальшого розширення конфліктів та вжив формулювання про “пламя мировой войны”, що розгоряється.

Офіційної підтвердженої інформації про характер та масштаби подій у Дубаї наразі немає. Влада Об’єднаних Арабських Еміратів станом на момент публікації не оприлюднювала розгорнутих коментарів щодо заяв про ракетні удари чи закриття аеропортів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво Ірану хоче переговорів зі Сполученими Штатами після ліквідації частини керівництва країни, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також за словами президента США військова операція на Близькому Сході просувається з випередженням графіка.

Дональд Трамп у коментарі The Atlantic розповів, що Іран нібито змінив свою позицію та закликає йти на переговори. "Вони хочуть вести переговори, і я погодився на це, тому буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали запропонувати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали", – сказав Трамп.

