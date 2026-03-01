Это уже страшно: командир РДК Денис Капустин прокомментировал взрывы в Дубае

Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин прокомментировал информацию о взрывах и ударах в Дубае, заявив о расширении географии боевых действий и рисках глобальной эскалации.

Командир РДК Денис Капустин о взрывах и ударах в Дубай

В своем сообщении он эмоционально отреагировал на сообщения о прилетах в одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов. Капустин отметил, что события в Дубае должны стать сигналом для тех, кто считает войну отдаленной проблемой, которая не затронет страны с развитой инфраструктурой и туристическими центрами.

Он также высказал предположение о возможности дальнейшего расширения конфликтов и принял формулировку о разгорающемся "пламени мировой войны".

Официальной подтвержденной информации о характере и масштабах событий в Дубае пока нет. Власти Объединенных Арабских Эмиратов на момент публикации не обнародовали развернутых комментариев относительно заявлений о ракетных ударах или закрытии аэропортов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дональд Трамп сообщил, что новое руководство Ирана хочет переговоров с Соединенными Штатами после ликвидации части руководства страны, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Также, по словам президента США, военная операция на Ближнем Востоке продвигается с опережением графика.

Дональд Трамп в комментарии The Atlantic рассказал, что Иран якобы поменял свою позицию и призывает идти на переговоры. "Они хотят вести переговоры, и я согласился на это, поэтому буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", – сказал Трамп.

