Ткачова Марія
Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин прокомментировал информацию о взрывах и ударах в Дубае, заявив о расширении географии боевых действий и рисках глобальной эскалации.
Командир РДК Денис Капустин о взрывах и ударах в Дубай
В своем сообщении он эмоционально отреагировал на сообщения о прилетах в одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов. Капустин отметил, что события в Дубае должны стать сигналом для тех, кто считает войну отдаленной проблемой, которая не затронет страны с развитой инфраструктурой и туристическими центрами.
Он также высказал предположение о возможности дальнейшего расширения конфликтов и принял формулировку о разгорающемся "пламени мировой войны".
Официальной подтвержденной информации о характере и масштабах событий в Дубае пока нет. Власти Объединенных Арабских Эмиратов на момент публикации не обнародовали развернутых комментариев относительно заявлений о ракетных ударах или закрытии аэропортов.