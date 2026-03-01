«Время новых войн только начинается»: Максим Жорин сделал страшное заявление

Украинский военный деятель Максим Жорин выразил мнение, что возможный масштабный конфликт вокруг Ирана не будет кратковременным и не будет иметь формат молниеносной операции.

Максим Жорин о времени новых войн в мире

По его словам, ситуация с Ираном может разворачиваться долго и иметь несколько этапов эскалации. Он отметил, что не ожидает быстрого сценария типа отдельных кампаний, которые раньше называли "молниеносными".

Жорин также подчеркнул, что мир входит в период роста военных конфликтов. По его убеждению, расширение географии военных противостояний есть тенденция, которую следует воспринимать как новую реальность.

В то же время, он подчеркнул, что для Украины приоритетом остается собственная война. По его словам, украинцам нужно сосредоточиться на событиях на своем фронте, поскольку до завершения войны еще далеко.

Официальных заявлений международных структур по конкретным сценариям развития ситуации вокруг Ирана пока нет.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин прокомментировал информацию о взрывах и ударах в Дубае, заявив о расширении географии боевых действий и рисках глобальной эскалации.

В своем сообщении он эмоционально отреагировал на сообщения о прилетах в одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов. Капустин отметил, что события в Дубае должны стать сигналом для тех, кто считает войну отдаленной проблемой, которая не затронет страны с развитой инфраструктурой и туристическими центрами. Он также высказал предположение о возможности дальнейшего расширения конфликтов и принял формулировку о разгорающемся "пламени мировой войны".

