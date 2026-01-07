"Це нонсенс": у Львові лікарням та електротранспорту відключатимуть світло

У Львові з ночі 7 січня частина лікарень та весь комунальний електротранспорт опинилися без електропостачання. Причиною стала зміна урядового підходу до визначення критично важливих підприємств, через що медичні заклади й міський електротранспорт втратили статус пріоритетних споживачів електроенергії.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за новими правилами лікарні та електротранспорт у місті втратили статус критичних об’єктів і їм почали відключати електроенергію.

"З цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!", — пише Садовий у Telegram-каналі.

Мер Львова повідомив, що з ранку 7 січня намагається терміново зв’язатися з членами Кабінету міністрів, аби якнайшвидше виправити ситуацію. Паралельно міська влада готує екстрені рішення для підтримки роботи електротранспорту, зокрема альтернативні механізми підсилення руху на ключових маршрутах у Львові.

