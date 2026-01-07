logo

BTC/USD

92652

ETH/USD

3253.27

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия "Это нонсенс": во Львове больницам и электротранспорту будут отключать свет
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это нонсенс": во Львове больницам и электротранспорту будут отключать свет

Часть больниц и весь электротранспорт во Львове оказались под графиками отключений света.

7 января 2026, 08:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во Львове ночью 7 января часть больниц и весь коммунальный электротранспорт оказались без электроснабжения. Причиной стало изменение правительственного подхода к определению критически важных предприятий, в результате чего медицинские учреждения и городской электротранспорт потеряли статус приоритетных потребителей электроэнергии.

"Это нонсенс": во Львове больницам и электротранспорту будут отключать свет

Львов без света. Фото из открытых источников

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по новым правилам больницы и электротранспорт в городе потеряли статус критических объектов и им начали отключать электроэнергию.

"С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!", — пишет Садовый в Telegram-канале.

Мэр Львова сообщил, что с утра 7 января пытается срочно связаться с членами Кабинета министров, чтобы поскорее исправить ситуацию. Параллельно городские власти готовят экстренные решения для поддержки работы электротранспорта, в частности, альтернативные механизмы усиления движения на ключевых маршрутах во Львове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о нелестном прогнозе по графикам отключения света. Хватит ли электроэнергии для украинцев зимой, каковы темпы возобновления энергетической отрасли после обстрелов РФ.

Также "Комментарии" писали, что после масштабного отключения света в Берлине украинское общество открыло Пункт несокрушимости и помогли местным жителям пережить кризис.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriysadovyi/3340
Теги:

Новости

Все новости