"Это нонсенс": во Львове больницам и электротранспорту будут отключать свет

Во Львове ночью 7 января часть больниц и весь коммунальный электротранспорт оказались без электроснабжения. Причиной стало изменение правительственного подхода к определению критически важных предприятий, в результате чего медицинские учреждения и городской электротранспорт потеряли статус приоритетных потребителей электроэнергии.

Львов без света. Фото из открытых источников

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по новым правилам больницы и электротранспорт в городе потеряли статус критических объектов и им начали отключать электроэнергию.

"С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!", — пишет Садовый в Telegram-канале.

Мэр Львова сообщил, что с утра 7 января пытается срочно связаться с членами Кабинета министров, чтобы поскорее исправить ситуацию. Параллельно городские власти готовят экстренные решения для поддержки работы электротранспорта, в частности, альтернативные механизмы усиления движения на ключевых маршрутах во Львове.

