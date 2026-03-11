Це не вкладається в голові: 15-річний підліток ґвалтував малолітніх дітей

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру 15-річному підлітку у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітніх.

15-річний підліток підозрюється у зґвалтуванні малолітніх дітей

За даними слідства, підозрюваний міг систематично вчиняти насильницькі дії щодо трьох дітей віком від 10 до 12 років. За попередньою інформацією, він змушував їх до участі в так званих "іграх", погрожуючи фізичною розправою. Також слідство встановлює обставини щодо фіксації цих дій на мобільний телефон.

Родина підозрюваного раніше евакуювалася із зони бойових дій до одного з населених пунктів Харківської області. Тимчасовий прихисток їм надала місцева сімʼя, яка дозволила переселенцям проживати у своєму будинку.

Однією з можливих жертв став 12-річний хлопчик, який виховувався у цій родині. Ще двоє дітей — 11-річний син загиблого військовослужбо та 10-річний місцевий мешканець.

За інформацією правоохоронців, діти тривалий час не розповідали про події через страх і

погрози.

Наразі прокуратура інкримінує підозрюваному особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх. Слідчі дії тривають.

