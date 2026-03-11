Это не укладывается в голове: 15-летний подросток насиловал малолетних детей

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему подростку в совершении особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

15-летний подросток подозревается в изнасиловании малолетних детей

По данным следствия, подозреваемый мог систематически совершать насильственные действия в отношении трех детей в возрасте от 10 до 12 лет. По предварительной информации, он принуждал их к участию в так называемых "играх", угрожая физической расправой. Также следствие устанавливает обстоятельства фиксации этих действий на мобильный телефон.

Семья подозреваемого ранее эвакуировалась из зоны боевых действий в один из населенных пунктов Харьковской области. Временное убежище им предоставила местная семья, позволившая переселенцам проживать в своем доме.

Одной из возможных жертв стал 12-летний мальчик, воспитывавшийся в семье. Еще двое детей — 11-летний сын погибшего военнослужащего и 10-летний местный житель.

По информации правоохранителей, дети длительное время не рассказывали о событиях из-за страха и

угрозы.

В настоящее время прокуратура инкриминирует подозреваемому особо тяжкие преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Следственные действия продолжаются.

