Бронювання від мобілізації “продавали” в оборонних держпідприємствах: вартість вражає

Керівників двох державних підприємств викрили на організації схеми незаконного працевлаштування з подальшим бронюванням від мобілізації.

Мобильная связь. Иллюстративное фото

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що, за попередньою змовою, посадовці вимагали від громадянина України 12 тис. доларів за оформлення його на роботу з наданням бронювання. За даними слідства, передбачалося, що працевлаштування буде формальним — військовозобов’язаний не повинен був виконувати трудові обов’язки. За 12 тис. дол. його просто зараховували в штат підприємства.

“Після отримання такої пропозиції громадянин повідомив правоохоронні органи. Подальші зустрічі з посадовцями відбувалися під їхнім контролем.12 лютого 2026 року їх затримали під час отримання 12 тис. доларів США”, — повідомили в Офісі.

Посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовими особами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Фігурантам обрали запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що бронювання від мобілізації, яке обіцяли деяким працівникам підприємств ОПК, так і не запрацювало, хоча ухвалений закон вступив в дію ще 4 грудня 2025 року. Народна депутатка Галина Янченко пояснила, що бронювання на практиці досі не працює — не з вини підприємств, а через бездіяльність виконавців.