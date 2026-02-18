logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Бронирование от мобилизации "продавали" в оборонных госпредприятиях: стоимость поражает
commentss НОВОСТИ Все новости

Бронирование от мобилизации "продавали" в оборонных госпредприятиях: стоимость поражает

Какое наказание грозит руководителям предприятий за продажу должности с бронированием от мобилизации

18 февраля 2026, 19:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Руководителей двух государственных предприятий разоблачили в организации схемы незаконного трудоустройства с последующим бронированием от мобилизации.

Бронирование от мобилизации "продавали" в оборонных госпредприятиях: стоимость поражает

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по предварительному сговору должностные лица требовали от гражданина Украины 12 тыс. долларов за оформление его на работу с предоставлением бронирования. По данным следствия, предполагалось, что трудоустройство будет формальным – военнообязанный не должен был выполнять трудовые обязанности. За 12 тыс. долл. его просто засчитывали в штат предприятия.

"После получения такого предложения гражданин сообщил правоохранительным органам. Дальнейшие встречи с должностными лицами проходили под их контролем. 12 февраля 2026 года их задержали при получении 12 тыс. долларов США", — сообщили в Офисе.

Чиновникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностными лицами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Фигурантам избрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бронирование от мобилизации, которое обещали некоторым работникам предприятий ОПК, так и не заработало, хотя принятый закон вступил в действие еще 4 декабря 2025 года. Народная депутат Галина Янченко пояснила, что бронирование на практике до сих пор не работает — не по вине предприятий, а из-за бездействия исполнителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/kerivnikiv-oboronnix-derzpidprijemstv-zatrimano-pid-cas-otrimannya-12-tis-dolariv-ssa-za-pracevlastuvannya-z-bronyuvannyam
Теги:

Новости

Все новости