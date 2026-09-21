Блокада допомоги та обстріли волонтерів: Україна вимагатиме від ООН створення коридору на Херсонщині

Українське зовнішньополітичне відомство розгортає масштабну дипломатичну кампанію, аби притягнути Російську Федерацію до відповідальності за жорстоке блокування та винищення цивільного населення у прибережних районах Півдня. Офіційний Київ наполягає на тому, що критичний стан заблокованих міст і сіл є прямим результатом окупаційної політики Кремля, а не випадковим збігом обставин.

Ілюстративне фото

Глава МЗС України Андрій Сибіга виступив із жорсткою заявою щодо неприпустимості розмивання формулювань у міжнародних звітах.

"Те, що відбувається в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини, не можна подавати як гуманітарну кризу, що виникла сама собою, — безальтернативно підкреслив очільник української дипломатії, викриваючи спроби Москви уникнути засудження. Окреслюючи роль загарбників у цій трагедії, міністр додав: — Росія окупувала ці території. Росія блокує допомогу. Росія перешкоджає евакуації. І Росія має нести повну відповідальність за наслідки своїх дій".

За інформацією дипломатичного відомства, українська сторона вже розробила чіткий алгоритм порятунку людей та залучила до процесу авторитетні інституції. Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші гуманітарні місії офіційно підтвердили готовність забезпечити логістику й доставити найнеобхідніші вантажі. Проте єдиним бар'єром залишається позиція РФ, яка не лише закриває доступ для місій, а й здійснює прицільні удари безпілотниками та артилерією по автівках незалежних волонтерів.

Аби подолати цей супротив, Україна системно використовує майданчики Радбезу ООН та Постійної ради ОБСЄ, готуючи масштабне обговорення проблеми на вищому рівні.

"Наше завдання – мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства і медикаментів та евакуації цивільних, — резюмував Андрій Сибіга, анонсуючи, що Херсонщина стане однією з головних тем під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Міністр закордонних справ підсумував: — Росія має понести сувору відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині".

Дипломати переконані, що консолідований тиск світових лідерів та загроза нових санкцій мають змусити окупаційну адміністрацію відкрити шляхи для порятунку тисяч українців, які опинилися в ізоляції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в окупованому місті Олешки на лівобережжі Херсонщині понад півтори тисячі українців опинилися в заблокованому та замінованому місті, де окупанти морять їх голодом, а підвіз продуктів та води повністю припинено ще з травня.