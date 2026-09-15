Гуманітарна катастрофа в Олешках: окупанти заблокували тисячі людей та морять їх голодом

В окупованому місті Олешки на лівобережжі Херсонщині понад півтори тисячі українців опинилися в заблокованому та замінованому місті, де окупанти морять їх голодом, а підвіз продуктів та води повністю припинено ще з травня. Речниця об'єднання Humaniti Ірина-Естер Вратарьова та військовий Станіслав Бунятов зазначають, що ситуація в регіоні набула ознак відвертого геноциду, оскільки виїзд з міста заблоковано російськими мінами та безпілотниками.

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"Росіяни повністю заблокували мирних мешканців в Олешках", — повідомив автор каналу "Говорять Снайпер", доброволець Станіслав Бунятов, наголосивши на жорстокості методів ворога.

За його даними, у місті наразі залишається до 4 тисяч мирних жителів.

"Виїзд під повною забороною, — підкреслив військовий, — підвозу води та їжі немає з травня, людей морять голодом".

Жахливі деталі цього катування цивільного населення підтверджує телевізійна продюсерка та представниця об'єднання Humaniti Ірина-Естер Вратарьова, яка займається порятунком людей із зони окупації. Вона подякувала журналістам за розголос цієї теми, адже "геноцид має бути озвучено. Лише виведене з тіні на світло стає видимим".

Продюсерка наголосила, що понад 1500 громадян наразі перебувають в абсолютній ізоляції без доступу до їжі.

"Місто заблоковано мінами і контролюється російським дронами, — розповіла Вратарьова про смертельну небезпеку спроб евакуації, — Виїзд неможливий. Вихід — 50/50. Підірвешся або ні".

Вона додала, що маломобільні особи, літні люди та важкохворі взагалі позбавлені можливості рухатися.

Ситуація з продовольством всередині громади стала критичною.

"Вчора мені надіслали лист про родину, яка зʼїдає в день по 2-3 ложки гречки", — поділилася страшним фактом речниця Humaniti , зауваживши, що навіть ці запаси вичерпаються до кінця поточного місяця.

За її словами, заблоковані українці вже серйозно обговорюють можливість харчуватися корою та рослинами. Паралельно з цим місцева лікарня припиняє функціонувати через брак медикаментів та палива для генераторів, хоча там перебувають десятки пацієнтів із травматичними ампутаціями.

Попри надважкі умови, волонтери в окупації намагаються робити неможливе, і декого вдається вирвати з пастки дивом. Вратарьова закликала до фінансової підтримки таких операцій, оскільки власні ресурси організації на виїзд із ТОТ вкрай обмежені, та пообіцяла скоординувати всіх небайдужих безпосередньо з виконавцями на місцях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Донеччині українські військові почали контрнаступ, є перші результати.