Блокада помощи и обстрелы волонтеров: Украина потребует от ООН создания коридора в Херсонской области

Украинское внешнеполитическое ведомство разворачивает масштабную дипломатическую кампанию, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за жестокую блокировку и истребление гражданского населения в прибрежных районах Юга. Официальный Киев настаивает на том, что критическое состояние заблокированных городов и деревень является прямым результатом оккупационной политики Кремля, а не случайным стечением обстоятельств.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с жестким заявлением о недопустимости размывания формулировок в международных отчетах.

"То, что происходит в Олешках и других оккупированных громадах Херсонщины, нельзя подавать как возникший сам собой гуманитарный кризис, — безальтернативно подчеркнул глава украинской дипломатии, разоблачая попытки Москвы избежать осуждения. Очерчивая роль захватчиков в этой трагедии, министр добавил: — Россия оккупировала эти территории. Россия блокирует помощь. Россия препятствует эвакуации. И Россия должна нести полную ответственность за результаты своих действий".

По информации дипломатического ведомства, украинская сторона уже разработала четкий алгоритм спасения людей и вовлекла в процесс авторитетные институты. Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные миссии официально подтвердили готовность обеспечить логистику и доставить самые необходимые грузы. Однако единственным барьером остается позиция РФ, которая не только закрывает доступ для миссий, но и совершает прицельные удары беспилотниками и артиллерией по автомобилям независимых волонтеров.

Для преодоления этого сопротивления Украина системно использует площадки Совбеза ООН и Постоянного совета ОБСЕ, готовя масштабное обсуждение проблемы на высшем уровне.

"Наша задача – мобилизовать международное давление, необходимое для создания гуманитарного коридора, доставки продовольствия и медикаментов и эвакуации гражданских, — резюмировал Андрей Сибига, анонсируя, что Херсонщина станет одной из главных тем на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел подытожил: — Россия должна понести строгую ответственность за сознательное создание гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонщине".

Дипломаты убеждены, что консолидированное давление мировых лидеров и угроза новых санкций должны заставить оккупационную администрацию открыть пути для спасения оказавшихся в изоляции тысяч украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в оккупированном городе Олешки на левобережье Херсонской области более полутора тысяч украинцев оказались в заблокированном и заминированном городе, где оккупанты морят их голодом, а подвоз продуктов и воды полностью прекращен еще с мая.