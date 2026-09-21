Блокада помощи и обстрелы волонтеров: Украина потребует от ООН создания коридора в Херсонской области

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Недилько Ксения
Украинское внешнеполитическое ведомство разворачивает масштабную дипломатическую кампанию, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за жестокую блокировку и истребление гражданского населения в прибрежных районах Юга. Официальный Киев настаивает на том, что критическое состояние заблокированных городов и деревень является прямым результатом оккупационной политики Кремля, а не случайным стечением обстоятельств.
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Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с жестким заявлением о недопустимости размывания формулировок в международных отчетах.
По информации дипломатического ведомства, украинская сторона уже разработала четкий алгоритм спасения людей и вовлекла в процесс авторитетные институты. Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные миссии официально подтвердили готовность обеспечить логистику и доставить самые необходимые грузы. Однако единственным барьером остается позиция РФ, которая не только закрывает доступ для миссий, но и совершает прицельные удары беспилотниками и артиллерией по автомобилям независимых волонтеров.
Для преодоления этого сопротивления Украина системно использует площадки Совбеза ООН и Постоянного совета ОБСЕ, готовя масштабное обсуждение проблемы на высшем уровне.
Дипломаты убеждены, что консолидированное давление мировых лидеров и угроза новых санкций должны заставить оккупационную администрацию открыть пути для спасения оказавшихся в изоляции тысяч украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в оккупированном городе Олешки на левобережье Херсонской области более полутора тысяч украинцев оказались в заблокированном и заминированном городе, где оккупанты морят их голодом, а подвоз продуктов и воды полностью прекращен еще с мая.