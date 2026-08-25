Бійка з ветеранами на протезах у Києві: поліція показала іншу версію скандального інциденту

У Києві 24 серпня стався конфлікт між патрульними поліцейськими та ветеранами війни, який після появи відео в соцмережах викликав бурхливу реакцію. На оприлюднених кадрах видно, як один із патрульних повалив на землю чоловіка з протезом. Люди, які перебували поруч, намагалися допомогти ветерану та звинувачували правоохоронців у неправомірних діях.

У Києві побилися ветерани на протезах та патрульні. Фото: з відкритих джерел

Однак згодом у мережі з’явився запис із боді-камер поліцейських. Він показує перебіг подій із самого початку та суттєво доповнює картину конфлікту.

Керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що інцидент стався на вулиці Гарматній. За його словами, патрульні помітили автомобіль Honda, який рухався смугою громадського транспорту. Правоохоронці подали водієві вимогу зупинитися, однак той її не виконав. Після цього патрульні почали переслідування автомобіля.

Зрештою машину вдалося зупинити. Під час спілкування водій та пасажир, як стверджує Білошицький, поводилися агресивно та висловлювалися на адресу поліцейських нецензурно. Ситуація швидко загострилася й переросла у фізичне протистояння. За версією керівника патрульної поліції, один із чоловіків ударив правоохоронця в обличчя.

Білошицький заявив, що в соцмережах поширювали лише фрагмент події, через що її можна сприймати інакше, ніж вона розгорталася насправді. Він закликав переглянути повний запис із боді-камер, аби оцінити послідовність дій усіх учасників.

Окремо посадовець наголосив, що сам факт служби людини у війську або її статус ветерана не повинен ставати причиною протистояння з поліцією. За його словами, патрульні щодня працюють разом із військовослужбовцями, а серед самих правоохоронців також є люди, які дістали поранення під час служби.

Наразі обставини інциденту встановлюються, а можлива правова кваліфікація дій його учасників ще визначається.

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