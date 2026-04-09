Бійка над труною: скандал на похороні

У мережі поширилося відео з похорону, де дві жінки влаштували бійку просто біля труни померлого чоловіка після того, як дізналися про його подвійні стосунки.

Про інцидент повідомило видання New York Post.

За попередньою інформацією, обидві жінки перебували у романтичних стосунках із померлим, але не знали одна про одну. Конфлікт розпочався безпосередньо під час прощання, коли правда стала відомою.

Сварка швидко переросла у фізичне протистояння. На відео видно, як жінки почали битися просто над відкритою труною, не зважаючи на присутніх.

Інші учасники церемонії намагалися втрутитися та розборонити їх, однак конфлікт тривав деякий час.

Інцидент викликав широкий резонанс у соцмережах. Користувачі активно обговорюють як саму ситуацію, так і поведінку учасниць.

