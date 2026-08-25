Драка с ветеранами на протезах в Киеве: полиция показала другую версию скандального инцидента

В Киеве 24 августа произошел конфликт между патрульными полицейскими и ветеранами войны, после появления видео в соцсетях вызвал бурную реакцию. На обнародованных кадрах видно, как один из патрульных свалил на землю мужчину с протезом. Находившиеся рядом люди пытались помочь ветерану и обвиняли правоохранителей в неправомерных действиях.

В Киеве сразились ветераны на протезах и патрульные. Фото: из открытых источников

Однако впоследствии в сети появилась запись с боди камер полицейских. Он показывает ход событий с самого начала и существенно дополняет картину конфликта.

Руководитель патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил, что инцидент произошел на улице Гарматной. По его словам, патрульные заметили автомобиль Honda, двигавшийся по полосе общественного транспорта. Правоохранители подали водителю требование остановиться, однако тот его не выполнил. После этого патрульные начали преследование автомобиля.

В конце концов, машину удалось остановить. Во время общения водитель и пассажир, как утверждает Белошицкий, вели себя агрессивно и высказывались в адрес полицейских нецензурно. Ситуация быстро обострилась и переросла в физическое противостояние. По версии руководителя патрульной полиции, один из мужчин ударил правоохранителя в лицо.

Белошицкий заявил, что в соцсетях распространяли лишь фрагмент события, из-за чего его можно воспринимать иначе, чем оно разворачивалось на самом деле. Он призвал просмотреть полную запись с боди-камер, чтобы оценить последовательность действий всех участников.

Отдельно чиновник подчеркнул, что сам факт службы человека в армии или его статус ветерана не должен становиться причиной противостояния с полицией. По его словам, патрульные ежедневно работают вместе с военнослужащими, а среди самих правоохранителей также есть люди, получившие ранения во время службы.

Пока обстоятельства инцидента устанавливаются, а возможная правовая квалификация действий его участников еще определяется.

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