Головна Новини Суспільство події Біля Києва воду подаватимуть за жорстким графіком: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Біля Києва воду подаватимуть за жорстким графіком: що відомо

Після відновлення електропостачання комунальники обіцяють повернутися до штатного режиму подачі води

13 січня 2026, 18:21
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Через відсутність електропостачання в окремих районах Київщини воду подаватимуть за графіком. 

Біля Києва воду подаватимуть за жорстким графіком: що відомо

В Ірпені фіксують проблеми з водопостачанням. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, таке повідомлення зробило підприємство "Ірпіньводоканал" для жителів міста та району. 

Водопостачання здійснюватимуть двічі на день: із 6:00 до 9:00 та із 18:00 до 21:30. 

"Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі. Дякуємо за розуміння та терпіння. КП "Ірпіньводоканал" працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою", — йдеться у повідомленні. 

Поки невідомо, як здійснюватиметься водопостачання в інших районах області.

Як повідомляв портал "Коментарі", українцям не варто розраховувати на помітне покращення ситуації з електропостачанням упродовж зими. Кожна нова російська атака по енергетичній інфраструктурі лише погіршує загальну ситуацію, і жодні аварійні ремонти не здатні повністю компенсувати постійні пошкодження. Про це в заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт констатував, що нині більшість районів Києва перебувають без електричної енергії. Крім того, додатково немає опалення – зараз вже і у Святошинському районі. 

За словами Омельченка, з кожним ворожим ударом ситуація погіршується, бо "не може бути по-іншому". Система не може витримати постійні удари, як би енергетики її не ремонтували. 

Окремо експерт зупинився на ситуації в Києві, який, за його оцінкою, зараз є одним із найбільш уразливих великих міст щодо енергопостачання та тепла. Модульні котельні можуть частково зменшити проблему, однак не здатні повністю її вирішити.



Джерело: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067506210061
