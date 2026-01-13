Біля Києва воду подаватимуть за жорстким графіком: що відомо

Через відсутність електропостачання в окремих районах Київщини воду подаватимуть за графіком.

В Ірпені фіксують проблеми з водопостачанням. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, таке повідомлення зробило підприємство "Ірпіньводоканал" для жителів міста та району.

Водопостачання здійснюватимуть двічі на день: із 6:00 до 9:00 та із 18:00 до 21:30.

"Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі. Дякуємо за розуміння та терпіння. КП "Ірпіньводоканал" працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою", — йдеться у повідомленні.

Поки невідомо, як здійснюватиметься водопостачання в інших районах області.

Як повідомляв портал "Коментарі", українцям не варто розраховувати на помітне покращення ситуації з електропостачанням упродовж зими. Кожна нова російська атака по енергетичній інфраструктурі лише погіршує загальну ситуацію, і жодні аварійні ремонти не здатні повністю компенсувати постійні пошкодження. Про це в заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт констатував, що нині більшість районів Києва перебувають без електричної енергії. Крім того, додатково немає опалення – зараз вже і у Святошинському районі.

За словами Омельченка, з кожним ворожим ударом ситуація погіршується, бо "не може бути по-іншому". Система не може витримати постійні удари, як би енергетики її не ремонтували.

Окремо експерт зупинився на ситуації в Києві, який, за його оцінкою, зараз є одним із найбільш уразливих великих міст щодо енергопостачання та тепла. Модульні котельні можуть частково зменшити проблему, однак не здатні повністю її вирішити.