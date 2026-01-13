Що буде зі світлом впродовж зими: експерт зробив невтішний прогноз

Українцям не варто розраховувати на помітне покращення ситуації з електропостачанням упродовж зими.

Українська енергетика перебуває у критичному стані. Фото: з відкритих джерел

Кожна нова російська атака по енергетичній інфраструктурі лише погіршує загальну ситуацію, і жодні аварійні ремонти не здатні повністю компенсувати постійні пошкодження. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"На сьогодні більшість районів Києва знаходяться без електричної енергії. Крім того, додатково немає опалення – зараз вже і у Святошинському районі. Ми бачимо, що з кожним разом, з кожним ударом ситуація погіршується. А не може бути по-іншому. Система не може витримати постійні удари, як би енергетики не ремонтували. Позитиву, що наша енергосистема впродовж зими буде покращувати свою роботу, – в мене немає такої ілюзії", — зазначив Омельченко.

За словами експерта, дії Росії є прогнозованими і їхній сценарій можна було передбачити заздалегідь. За його оцінкою, мета атак — роз’єднати енергосистему країни, зокрема ізолювати лівобережну частину від правобережної та ускладнити постачання в Одеському регіоні, щоб спровокувати перебої з теплом і електрикою та дестабілізувати ситуацію в державі.

"Вони це роблять для того, аби дестабілізувати енергетичну систему, щоб люди залишилися без тепла та електричної енергії. Щоб утворився в країні хаос, політична дестабілізація, почали тиснути на владу, щоб змусити владу йти на ті умови, які запропонував Путін. Все це було цілком прогнозовано", – пояснив експерт.

Омельченко закликає українців зберігати спокій і не піддаватися панічним настроям або інформаційним провокаціям, які можуть поширюватися в мережі. На його думку, поступки агресору лише призведуть до ще більших втрат.

"Капітуляція означатиме ще більше жертв, ми це прекрасно розуміємо. Немає іншого вибору, треба боротися", — підкреслив Омельченко.

Окремо експерт зупинився на ситуації в Києві, який, за його оцінкою, зараз є одним із найбільш уразливих великих міст щодо енергопостачання та тепла. Модульні котельні можуть частково зменшити проблему, однак не здатні повністю її вирішити.

Водночас Омельченко зауважив, що органи влади різних рівнів мали більше попрацювати над підготовкою до зимового періоду та створенням резервних джерел живлення для критичної інфраструктури — водоканалів, транспорту й систем теплопостачання. За його словами, технічно така підготовка була можливою.

Як повідомляв портал "Коментарі", Денис Шмигаль, якого планують призначити очільником Міністерства енергетики, має намір повністю змінити склад своїх заступників.

Нинішня команда заступників міністра енергетики буде звільнена, а нові призначення відбуватимуться вже після офіційного перепризначення Шмигаля. Повний перелік майбутніх заступників наразі не розкривається, однак окремі кандидатури вже відомі.



