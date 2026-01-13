Что будет со светом на протяжении зимы: эксперт сделал неутешительный прогноз

Украинцам не стоит рассчитывать на заметное улучшение ситуации с электроснабжением в течение зимы.

Украинская энергетика находится в критическом состоянии. Фото: из открытых источников

Каждая новая российская атака по энергетической инфраструктуре лишь усугубляет общую ситуацию, и никакие аварийные ремонты не способны полностью компенсировать постоянные повреждения. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"На сегодняшний день большинство районов Киева находятся без электрической энергии. Кроме того, дополнительно нет отопления — сейчас уже и в Святошинском районе. Мы видим, что с каждым разом, с каждым ударом ситуация ухудшается. А не может быть по-другому. Система не может выдержать постоянные удары, как бы энергетики не ремонтировали. Позитиву, что наша энергосистема на протяжении зимы будет улучшать свою работу – у меня нет такой иллюзии", — отметил Омельченко.

По словам эксперта, действия России прогнозируемы и их сценарий можно было предусмотреть заранее. По его оценке, цель атак — разъединить энергосистему страны, в частности, изолировать левобережную часть от правобережной и усложнить поставки в Одесском регионе, чтобы спровоцировать перебои с теплом и электричеством и дестабилизировать ситуацию в государстве.

"Они делают это для того, чтобы дестабилизировать энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и электрической энергии. Чтобы образовавшийся в стране хаос, политическая дестабилизация, начали давить на власть, чтобы заставить власть идти на условия, которые предложил Путин. Все это было вполне прогнозируемо", – объяснил эксперт.

Омельченко призывает украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям или информационным провокациям, которые могут распространяться в сети. По его мнению, уступки агрессору лишь приведут к еще большим потерям.

"Капитуляция будет означать еще больше жертв, мы прекрасно это понимаем. Нет другого выбора, нужно бороться", – подчеркнул Омельченко.

Отдельно эксперт остановился на ситуации в Киеве, который, по его оценке, сейчас является одним из самых уязвимых крупных городов по энергоснабжению и теплу. Модульные котельные могут частично снизить проблему, однако не способны полностью ее решить.

В то же время Омельченко отметил, что органы власти разных уровней должны были больше работать над подготовкой к зимнему периоду и созданием резервных источников питания для критической инфраструктуры — водоканалов, транспорта и систем теплоснабжения. По его словам, технически такая подготовка была возможна.

Как сообщал портал "Комментарии", Денис Шмигаль, который планируется назначить главой Министерства энергетики, намерен полностью изменить состав своих заместителей.

Нынешняя команда заместителей министра энергетики будет уволена, а новые назначения будут проходить уже после официального переназначения Шмыгаля. Полный список будущих заместителей пока не раскрывается, однако отдельные кандидатуры уже известны.