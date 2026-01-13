Возле Киева воду будут подавать по жесткому графику: что известно

Из-за отсутствия электроснабжения в отдельных районах Киевщины воду будут подавать по графику.

В Ирпене фиксируют проблемы с водоснабжением. Фото: из открытых источников

В частности, такое сообщение сделало предприятие "Ирпенводоканал" для жителей города и района.

Водоснабжение будет осуществляться дважды в день: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:30.

"После возобновления электроснабжения подача воды будет возобновлена в штатном режиме. Спасибо за понимание и терпение. КП "Ирпенводоканал" работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить громаду водой", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как будет производиться водоснабжение в других районах области.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцам не стоит рассчитывать на заметное улучшение ситуации с электроснабжением в течение зимы. Каждая новая российская атака по энергетической инфраструктуре лишь усугубляет общую ситуацию, и никакие аварийные ремонты не способны полностью компенсировать постоянные повреждения. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Эксперт констатировал, что в настоящее время большинство районов Киева находятся без электрической энергии. Кроме того, дополнительно отопления нет – сейчас уже и в Святошинском районе.

По словам Омельченко, с каждым вражеским ударом ситуация ухудшается, потому что "не может быть по-другому". Система не может выдержать постоянные удары, как бы энергетики ее не ремонтировали.

Отдельно эксперт остановился на ситуации в Киеве, который, по его оценке, сейчас является одним из самых уязвимых крупных городов по энергоснабжению и теплу. Модульные котельные могут частично снизить проблему, однако не способны полностью ее решить.