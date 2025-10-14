Вантажне судно EILEEN під прапором Камеруну затонуло в Чорному морі приблизно за 140 миль на схід від Варни. Про це стало відомо у неділю, 12 жовтня, передає Maritime. Близько 13:00, судно 1993 року побудови дедвейтом 3092 тонни повідомило про проникнення води за борт.

Біля берегів Болгарії затонуло українське судно

Капітан наказав екіпажу покинути судно, яке затонуло в Чорному морі. Повідомлень про постраждалих серед 10 членів екіпажу, всі українські моряки, не надходило. Чоловіків евакуювали на двох рятувальних плотах.

Відомо, що морське судно постачання під турецьким прапором MURAT ILHAN перевезло врятованих моряків із судна EILEEN, яке затонуло в неділю, до порту Фільос у північній турецькій провінції Зонгулдак.

10 громадян України з екіпажу судна були прийняті на борт судна MURAT ILHAN у задовільному загальному стані та без травм внаслідок інциденту, який стався приблизно за 140 морських миль на схід від Варни.

Наразі немає жодних подробиць про причини, що призвели до затоплення судна EILEEN, побудованого 32 роки тому.

Після 22:00 у неділю прес-служба ВМС Болгарії повідомила, що на запит MSCC-Varna до місця інциденту було направлено вертоліт. У заяві ВМС не зазначено, що екіпаж машини повідомляв про будь-яке забруднення в цьому районі.

