Грузовое судно EILEEN под флагом Камеруна затонуло в Черном море примерно в 140 милях к востоку от Варны. Об этом стало известно в воскресенье, 12 октября, передает Maritime. Около 13:00 судно 1993 года постройки дедвейтом 3092 тонны сообщило о проникновении воды за борт.

У берегов Болгарии затонуло украинское судно

Капитан приказал экипажу покинуть затонувшее в Черном море судно. Сообщений о пострадавших среди 10 членах экипажа, все украинские моряки, не поступало. Мужчин эвакуировали на двух спасательных плотах.

Известно, что морское судно поставки под турецким флагом MURAT ILHAN перевезло спасенных моряков с затонувшего в воскресенье судна EILEEN в порт Фильос в северной турецкой провинции Зонгулдак.

10 граждан Украины из экипажа судна были приняты на борт судна MURAT ILHAN в удовлетворительном общем состоянии и без травм в результате инцидента, произошедшего примерно в 140 морских милях к востоку от Варны.

Пока нет никаких подробностей о причинах, приведших к затоплению судна EILEEN, построенного 32 года назад.

После 22:00 в воскресенье пресс-служба ВМС Болгарии сообщила, что по запросу MSCC-Varna к месту инцидента был направлен вертолет. В заявлении ВМС не отмечено, что экипаж машины сообщал о каком-либо загрязнении в этом районе.

