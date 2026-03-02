“Бабуся” 1954 року народження виявилася 30-річним чоловіком

У пункті пропуску “Нові Трояни” на кордоні з Молдовою прикордонники виявили чоловіка, який намагався перетнути державний кордон, перевдягнувшись у жіночий одяг та видаючи себе за пенсіонерку 1954 року народження.

Незаконний перетин кордону України під виглядом «бабусі»

За інформацією правоохоронців, 30-річний громадянин їхав у легковому автомобілі разом із жінкою. Пара надала документи, однак під час перевірки у прикордонників виникли підозри: “бабуся” не відповідала на запитання, а спілкування повністю взяла на себе водійка.

Попри хустку та відповідний одяг, поведінка пасажира викликала сумніви, після чого маскування було викрито.

На чоловіка склали адміністративний протокол. Водночас жінці може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Обставини інциденту встановлюються.

Українські захисники зазначають, що продовжують системно стримувати наступальні дії противника та не допускають його закріплення на нових позиціях.

