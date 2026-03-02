logo

Общество происшествия "Бабушка" 1954 года рождения оказалась 30-летним мужчиной
"Бабушка" 1954 года рождения оказалась 30-летним мужчиной

Маскарад "Бабушка": на границе с Молдовой разоблачили мужчину, который пытался уехать из страны

2 марта 2026, 21:42
Автор:
Ткачова Марія

В пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой пограничники обнаружили мужчину, который пытался пересечь государственную границу, переодевшись в женскую одежду и выдавая себя за пенсионерку 1954 года рождения.

"Бабушка" 1954 года рождения оказалась 30-летним мужчиной

Незаконное пересечение границы Украины под видом «бабушки»

По информации правоохранителей, 30-летний гражданин ехал в легковом автомобиле вместе с женщиной. Пара предоставила документы, однако во время проверки у пограничников возникли подозрения: "бабушка" не отвечала на вопросы, а общение полностью взяла на себя водитель.

Несмотря на платок и соответствующую одежду, поведение пассажира вызывало сомнения, после чего маскировка была разоблачена.

На мужчину составили административный протокол. В то же время, женщине может угрожать уголовная ответственность по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады обнародовали видео поражения российского военного, который пытался закрепиться на позициях близ Константиновки.
По сообщению военных, противник активно предпринимает попытки продвижения в направлении города, ища слабые места в обороне. Российские подразделения пытаются проникать в укрытия, посадки и разрушенные строения, чтобы накапливать личный состав и закрепляться на местности. На обнародованных кадрах зафиксирован момент поражения военнослужащего РФ, застрявшего при попытке попасть в блиндаж.
Украинские защитники отмечают, что продолжают системно сдерживать наступательные действия противника и не допускают его закрепления на новых позициях.



Источник: https://t.me/DPSUkr/31694
