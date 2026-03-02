"Бабушка" 1954 года рождения оказалась 30-летним мужчиной

Рубрики
В пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой пограничники обнаружили мужчину, который пытался пересечь государственную границу, переодевшись в женскую одежду и выдавая себя за пенсионерку 1954 года рождения.
Незаконное пересечение границы Украины под видом «бабушки»
По информации правоохранителей, 30-летний гражданин ехал в легковом автомобиле вместе с женщиной. Пара предоставила документы, однако во время проверки у пограничников возникли подозрения: "бабушка" не отвечала на вопросы, а общение полностью взяла на себя водитель.
Несмотря на платок и соответствующую одежду, поведение пассажира вызывало сомнения, после чего маскировка была разоблачена.
На мужчину составили административный протокол. В то же время, женщине может угрожать уголовная ответственность по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.