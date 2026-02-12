Аномальний холод у Нью-Йорку забрав 18 життів: місто в жалобі та надзвичайному стані

У Нью-Йорку через аномальний холод у січні загинули щонайменше 18 людей, повідомляє BBC. Місто зазнало різкого похолодання наприкінці січня, включаючи 13 днів із температурою 0 °C або нижче, що стало одним із найдовших періодів морозів, які Нью-Йорк бачив за останні шість десятиліть.

Січневі морози в Нью-Йорку стали одними з найсильніших за останні шість десятиліть

Міський голова Зоран Мамдані повідомив, що ще одна людина померла просто на вулицях міста. "Кожне втрачене життя – це трагедія, і ми продовжуватимемо пам’ятати про їхні родини", – наголосив він.

Щоб допомогти найбільш вразливим, із 19 січня, коли було оголошено надзвичайний стан “Код синій”, правила прийому до міських притулків для бездомних були пом’якшені. Завдяки цьому близько 1400 осіб отримали розміщення в притулках, а мережа була розширена на 64 готельні номери. На вулицях міста працюють щонайменше 150 соціальних працівників, щоб контролювати ситуацію та допомагати людям, які опинилися у небезпеці.

Мамдані уточнив, що щонайменше 10 із загиблих були знайдені на вулиці, а обставини смертей залишаються невідомими. У той же час цього тижня очікується помірне підвищення температури, проте вона залишатиметься нижчою за середню для цього періоду, що змушує міську владу залишатися у стані підвищеної готовності.

Експерти зазначають, що аномальні морози у великих містах становлять особливу небезпеку для бездомних та людей похилого віку, а розширення міських притулків є критично важливим кроком для запобігання подальшим трагедіям. Мерія закликає громадян бути пильними, перевіряти стан сусідів і допомагати тим, хто не має власного житла.

