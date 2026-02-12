logo

Аномальный холод в Нью-Йорке унес 18 жизней: город в трауре и чрезвычайном положении
commentss НОВОСТИ Все новости

Аномальный холод в Нью-Йорке унес 18 жизней: город в трауре и чрезвычайном положении

13 дней с температурой 0 °C или ниже привели к гибели не менее 18 человек, еще более 1400 получили убежище в расширенной сети городских приютов.

12 февраля 2026, 05:37
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Нью-Йорке из-за аномального холода в январе погибли по меньшей мере 18 человек , сообщает BBC . Город подвергся резкому похолоданию в конце января, включая 13 дней с температурой 0 °C или ниже , что стало одним из самых длинных периодов морозов, которые Нью-Йорк видел за последние шесть десятилетий.

Январские морозы в Нью-Йорке стали одними из самых сильных за последние шесть десятилетий

Городской голова Зоран Мамдани сообщил, что еще один человек скончался прямо на улицах города. "Каждая потерянная жизнь – это трагедия, и мы будем продолжать помнить об их семьях", – подчеркнул он.

Чтобы помочь наиболее уязвимым, с 19 января, когда было объявлено чрезвычайное положение Код синий , правила приема в городские приюты для бездомных были смягчены. Благодаря этому около 1400 человек получили размещение в приютах , а сеть была расширена на 64 гостиничных номера . На улицах города работают по меньшей мере 150 социальных работников , чтобы контролировать ситуацию и помогать людям, оказавшимся в опасности.

Мамдани уточнил, что , по меньшей мере, 10 из погибших были найдены на улице , а обстоятельства смертей остаются неизвестными. В то же время на этой неделе ожидается умеренное повышение температуры , однако она будет оставаться ниже средней для этого периода, что заставляет городские власти оставаться в состоянии повышенной готовности.

Эксперты отмечают, что аномальные морозы в больших городах представляют особую опасность для бездомных и пожилых людей , а расширение городских приютов является критически важным шагом для предотвращения дальнейших трагедий. Мэрия призывает граждан быть бдительными, проверять состояние соседей и помогать тем, у кого нет собственного жилья.

Читайте также в "Комментариях", что на Ровенщине из-за неправильного использования генератора и обогрева газом пострадали пять человек.



