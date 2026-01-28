В Україні планують запустити нову масштабну програму пільгової іпотеки, яка охопить понад 1 мільйон осіб. Про ініціативу повідомив народний депутат Павло Фролов із посиланням на координатора Ради Коаліції Данила Гетманцева. Реалізацією проєкту займатиметься Національна установа розвитку (НУР).

Житло замість оренди: в парламенті ініціюють нову програму для ВПО та військових на 1 трлн грн

Програма розрахована на переселенців (ВПО), військовослужбовців, медиків, освітян, науковців та біженців, які втратили житло через війну. Головна мета — зробити виплати доступними, щоб іпотека не ставала фінансовим тягарем.

"Моя позиція чітка та послідовна – ВПО потрібно забезпечити належним безкоштовним житлом та надати можливість придбати нові оселі на пільгових та доступних умовах", — наголосив Павло Фролов.

Основні умови майбутньої програми:

Ставка: 3% річних у гривні (іншу частину субсидуватиме держава).

Термін: від 25 років для мінімізації щомісячного платежу.

Витрати: платіж не має перевищувати 20-25% доходу родини та бути співмірним із вартістю оренди в регіоні (+10-15%).

Фінансування: загальний обсяг проєкту оцінюють у понад 1 трлн грн.

Ініціатори прагнуть, щоб українці, які захищають державу або потребують підтримки, мали змогу придбати власні квартири замість того, щоб "платити все життя за орендовану".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готують суттєві зміни у системі підтримки внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, наразі в Уряді розглядають можливість повернення допомоги на проживання у розмірі 3 тис. грн "усім без винятку дітям ВПО, які раніше її отримували".

Орієнтовний термін відновлення виплат — з 1 лютого 2026 року. Прогнозується, що таке рішення охопить додатково понад 400 тисяч дітей. Головною особливістю ініціативи є те, що "дохід батьків або родини не матиме значення". За словами депутата, ключовий принцип — це встановлення соціальної справедливості для дітей, які через війну втратили домівки.