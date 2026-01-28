В Украине планируют запустить новую масштабную программу льготной ипотеки, которая охватит более 1 миллиона человек. Об инициативе сообщил народный депутат Павел Фролов со ссылкой на координатора Совета Коалиции Даниилу Гетманцеву. Реализацией проекта будет заниматься Национальное учреждение развития (НУР).

Жилье вместо аренды: в парламенте инициируют новую программу для ВПЛ и военных на 1 трлн грн

Программа рассчитана на переселенцев (ВПЛ), военнослужащих, медиков, педагогов, ученых и беженцев, потерявших жилье из-за войны. Главная цель – сделать выплаты доступными, чтобы ипотека не становилась финансовым бременем.

"Моя позиция четкая и последовательная – ВПЛ нужно обеспечить надлежащим бесплатным жильем и предоставить возможность приобрести новые дома на льготных и доступных условиях", — подчеркнул Павел Фролов.

Основные условия будущей программы:

Ставка: 3% годовых в гривне (другую часть будет субсидировать государство).

Срок от 25 лет для минимизации ежемесячного платежа.

Расход: платеж не должен превышать 20-25% дохода семьи и быть соразмерным со стоимостью аренды в регионе (10-15%).

Финансирование: общий объем проекта оценивается более чем в 1 трлн грн.

Инициаторы стремятся, чтобы украинцы, защищающие государство или нуждающиеся в поддержке, имели возможность приобрести собственные квартиры вместо того, чтобы "платить всю жизнь за арендованную".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовят существенные изменения в системе поддержки внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, в настоящее время в Правительстве рассматривают возможность возвращения помощи на проживание в размере 3 тыс. грн "всем без исключения детям ВПЛ, которые раньше его получали".

Ориентировочный срок возобновления выплат – с 1 февраля 2026 года. Прогнозируется, что такое решение охватит дополнительно более 400 тысяч детей. Главной особенностью инициативы является то, что "доход родителей или семьи не будет иметь значения". По словам депутата, ключевой принцип — это установление социальной справедливости для детей, которые из-за войны потеряли дома.