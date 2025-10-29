У 2026 році планується запуск нової програми підтримки ВПО із забезпеченням постійним житлом у сільській місцевості. В ухваленому парламентом у першому читанні проєкті держбюджету-2026 на цю програму передбачено 500 млн грн. про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.

Житло для ВПО у сільській місцевості: що відомо та кому нададуть

Це стосується тих ВПО, які не готові роками чекати на компенсації за втрачене житло та мають бажання вже зараз отримати у власність приватний будинок у сільській місцевості.

Вартість такого будинку відносно невелика порівняно з квартирами у великих містах та складає від 120 до 300 тис грн.

Наповнення житлових фондів має відбуватися у тісній співпраці з міжнародними організаціями, які висловили зацікавленість у реалізації проєкту, зокрема УВКБ ООН.

Ініціатива має на меті забезпечити ВПО належним житлом, відновити для них гідне життя та сприятиме економічному зростанню у селах і відбудові сучасної інфраструктури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що уряд додатково виділяє 3,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф, які спрямують на компенсації українцям за знищене житло за програмою єВідновлення. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Це дасть можливість понад 1,6 тис родин реалізувати житлові сертифікати та придбати нові оселі замість знищених через російську агресію.

"Кожен українець, який через війну втратив житло повинен мати чіткі гарантії компенсації від держави. Кошти міжнародних партнерів та заморожені російські активи є одним із інструментів вирішення проблеми", – наголосив нардеп.