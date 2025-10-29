В 2026 году планируется запуск новой программы поддержки ВПЛ с обеспечением постоянным жильем в сельской местности. В принятом парламентом в первом чтении проекте госбюджета-2026 на эту программу предусмотрено 500 млн. грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.

Жилье для ВПЛ в сельской местности: что известно и кому предоставят

Это касается тех ВПЛ, которые не готовы годами ждать компенсации за утраченное жилье и хотят уже сейчас получить в собственность частный дом в сельской местности.

Стоимость такого дома относительно невелика по сравнению с квартирами в больших городах и составляет от 120 до 300 тыс. грн.

Наполнение жилищных фондов должно происходить в тесном сотрудничестве с международными организациями, выразившими заинтересованность в реализации проекта, в частности, УВКБ ООН.

Инициатива стремится обеспечить ВПЛ надлежащим жильем, восстановить для них достойную жизнь и будет способствовать экономическому росту в селах и восстановлению современной инфраструктуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что правительство дополнительно выделяет 3,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, которые направят на компенсации украинцам за уничтоженное жилье по программе еВосстановление. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Это позволит более 1,6 тыс семей реализовать жилищные сертификаты и приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.

"Каждый украинец, из-за войны потерявший жилье, должен иметь четкие гарантии компенсации от государства. Средства международных партнеров и замороженные российские активы являются одним из инструментов решения проблемы", — подчеркнул нардеп.