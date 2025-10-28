Уряд додатково виділяє 3,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф, які спрямують на компенсації українцям за знищене житло за програмою єВідновлення. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Хороші новини для переселенців: що ухвалив Уряд

Це дасть можливість понад 1,6 тис родин реалізувати житлові сертифікати та придбати нові оселі замість знищених через російську агресію.

Компенсація надається у вигляді:

▪ житлового сертифікату на придбання нової домівки, який можна використати як перший транш за іпотекою єОселя;

▪ грошових коштів на самостійну відбудову приватного будинку на власній земельній ділянці.

"Кожен українець, який через війну втратив житло повинен мати чіткі гарантії компенсації від держави. Кошти міжнародних партнерів та заморожені російські активи є одним із інструментів вирішення проблеми", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ще понад 1600 родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Як це працює на практиці? Розповім на прикладі історії Валентини Троян із Донеччини, з якою ми нещодавно зустрілись у Полтаві. Дім Валентини на Донеччині зруйнували росіяни. Відео руїн своєї хати вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном — комісія схвалила компенсацію. Через п’ять днів їй надійшли 3,6 млн грн. Сума кожній родині розраховується індивідуально. Її родина — одна з понад 143 тисяч сімей, які вже скористалися програмою. Держава виплатила понад 50 млрд грн.", – наголосила Свириденко.

За її словами, подавати заявки можна через "Дію", у ЦНАПі або у нотаріуса. Крім того, тепер для підтвердження руйнувань вистачить одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 м. Також дозволяється використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії.