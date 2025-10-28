logo

Хорошие новости для переселенцев: что приняло Правительство
Хорошие новости для переселенцев: что приняло Правительство

Еще больше переселенцев смогут получить компенсации за уничтоженное жилье

28 октября 2025, 15:14
Автор:
Недилько Ксения

Правительство дополнительно выделяет 3,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, которые направят на компенсации украинцам за уничтоженное жилье по программе еВосстановление. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Это позволит более 1,6 тысяч семей реализовать жилищные сертификаты и приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.

Компенсация предоставляется в виде:

жилищного сертификата на приобретение нового дома, который можно использовать в качестве первого транша по ипотеке еОселя;

денежных средств на самостоятельное восстановление частного дома на собственном земельном участке

"Каждый украинец, из-за войны потерявший жилье должен иметь четкие гарантии компенсации от государства. Средства международных партнеров и замороженные российские активы являются одним из инструментов решения проблемы", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что еще более 1600 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии России, смогут приобрести новое жилье. Правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн на жилищные сертификаты по программе Восстановление. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Как это работает на практике? Расскажу на примере истории Валентины Троян из Донетчины, с которой мы недавно встретились в Полтаве. Дом Валентины на Донетчине разрушили россияне. Видео руин своего дома она увидела в телеграмм-каналах. Подала документы в ЦНАП, провели дистанционное обследование дней. поступило 3,6 млн грн. Сумма каждой семье рассчитывается индивидуально.

По ее словам, подавать заявки можно через "Дию", в ЦНАПе или у нотариуса. Кроме того, теперь для подтверждения разрушений хватит одной общей фотографии, а геолокация может быть с погрешностью до 10 м. Также разрешается использовать в качестве подтверждения космические снимки и данные подразделений Сил обороны для мест, куда не могут добраться комиссии.



