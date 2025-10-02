Україна отримала позику у розмірі 170 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ), які спрямують на:

ВПО отримають додаткові кошти підтримки: Уряд взяв позику в Банку

▪ компенсації за знищене житло за проєктом HOME — 70 млн євро;

▪ підтримку ВПО — 100 млн євро.

Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Завдяки співпраці з БРРЄ додатково близько 1,5 тис родин зможуть придбати нові оселі замість знищених, використавши житлові сертифікати за програмою єВідновлення.

Крім того, підтримка ВПО передбачає фінансування бюджетних програм: виплат допомоги на проживання, забезпечення житлом, а також освіту для дітей та інтеграцію у нові громади.

"Вдячний нашим західним партнерам за надану підтримку, адже через війну багато українців опинилися у складних умовах та потребують вирішення житлової проблеми", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабмін вдосконалив механізм виплати грошової компенсації ветеранам війни за оренду житла. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

За його даними, відтепер компенсацію зможуть отримати й ті ветерани з числа ВПО, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

"На сьогодні кошти на покриття оренди житла надаються ветеранам, у яких через війну житло пошкоджене або зруйноване, або знаходиться на ТОТ чи територіях бойових дій. Подати заяву можна як онлайн так і за допомогою фахівця із супроводу через місцевий орган, відповідальний за ветеранську політику або у ЦНАП. Компенсація призначається на строк не більше 6 місяців", – зазначає Фролов.