ВПЛ получат дополнительные средства поддержки: Правительство взяло ссуду в Банке

Украина получила ссуду в размере 170 млн евро от Банка развития Совета Европы (БРСЕ), которые направят на:

▪ компенсации за уничтоженное жилье по проекту HOME – 70 млн евро;

▪ поддержку ВПЛ – 100 млн евро.

Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Благодаря сотрудничеству с БРРЕ дополнительно около 1,5 тысяч семей смогут приобрести новые дома вместо уничтоженных, использовав жилищные сертификаты по программе еВосстановление.

Кроме того, поддержка ВПЛ предусматривает финансирование бюджетных программ: выплат помощи на проживание, обеспечение жильем, а также образование для детей и интеграцию в новые громады.

"Благодарен нашим западным партнерам за оказанную поддержку, ведь в результате многие украинцы оказались в сложных условиях и нуждаются в решении жилищной проблемы", – подчеркнул нардеп.

По его данным, теперь компенсацию смогут получить и те ветераны из числа ВПЛ, которые вообще не имеют собственного жилья или жили в домах, которые не были их собственностью.

"На сегодняшний день средства на покрытие аренды жилья предоставляются ветеранам, у которых из-за войны жилье повреждено или разрушено, или находится на ТОТ или территориях боевых действий. Подать заявление можно как онлайн, так и с помощью специалиста по сопровождению через местный орган, ответственный за ветеранскую политику или в ЦНАП. Компенсация назначается сроком не более 6 месяцев", – отмечает Фролов.