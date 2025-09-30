logo_ukra

Грошова компенсація за оренду житла: нардеп назвав категорію, яка отримає
commentss НОВИНИ Всі новини

Грошова компенсація за оренду житла: нардеп назвав категорію, яка отримає

Нардеп Павло Фролов повідомив, що всі ветерани з числа ВПО зможуть претендувати на компенсацію за оренду житла

30 вересня 2025, 15:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кабмін вдосконалив механізм виплати грошової компенсації ветеранам війни за оренду житла. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Грошова компенсація за оренду житла: нардеп назвав категорію, яка отримає

За його даними, відтепер компенсацію зможуть отримати й ті ветерани з числа ВПО, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

"На сьогодні кошти на покриття оренди житла надаються  ветеранам, у яких через війну житло пошкоджене або зруйноване, або знаходиться на ТОТ чи територіях бойових дій.

Подати заяву можна як онлайн так і за допомогою фахівця із супроводу через місцевий орган,  відповідальний за ветеранську політику або у ЦНАП. Компенсація призначається на строк не більше 6 місяців", – зазначає Фролов.

За його словами, розмір виплат залежить від місця розташування орендованого житла та наразі становить від 1 до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3028-6056 грн на місяць.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переселенці, житло яких зруйновано на окупованих територіях, незабаром можуть отримати компенсацію, проте профінансувати цей запит можуть далеко не всім, зазначають в Мінрозвитку.

Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати поки що 3700 родин з тимчасово окупованих територій. Про це у коментарі Вільному Радіо сказала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

Водночас очікують, що запит на нову програму буде майже в 7 разів більше. У відомстві шукають джерела фінансування для виплат. Посадовиця нагадала, що спочатку програма стане доступною для переселенців, які мають статус УБД або ж людей з інвалідністю внаслідок війни.



