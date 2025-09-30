Кабмин усовершенствовал механизм выплаты денежной компенсации ветеранам войны за аренду жилья. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Денежная компенсация за аренду жилья: нардеп назвал категорию, которая получит

По его данным, в настоящее время компенсацию смогут получить и те ветераны из числа ВПЛ, которые вообще не имеют собственного жилья или жили в домах, не являвшихся их собственностью.

"На сегодняшний день средства на покрытие аренды жилья предоставляются ветеранам, у которых в результате жилье повреждено или разрушено, или находится на ТОТ или территориях боевых действий. Подать заявление можно как онлайн, так и с помощью специалиста по сопровождению через местный орган, ответственный за ветеранскую политику или в ЦНАП. Компенсация назначается на срок не более 6 месяцев", – отмечает Фролов.

По его словам, размер выплат зависит от места расположения арендованного жилья и составляет от 1 до 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 3028-6056 грн в месяц.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что переселенцы, жилье которых разрушено на оккупированных территориях, вскоре могут получить компенсацию, однако профинансировать этот запрос могут далеко не всем, отмечают в Минразвития.

Компенсацию за разрушенное жилье смогут получить пока 3700 семей из временно оккупированных территорий. Об этом в комментарии Вільному Радіо сказала заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская.

В то же время ожидается, что запрос на новую программу будет почти в 7 раз больше. В ведомстве ищут источники финансирования для выплат. Чиновница напомнила, что сначала программа станет доступной для переселенцев, имеющих статус УБД или людей с инвалидностью в результате войны.