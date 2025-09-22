Нещодавно колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що масовий виїзд молодих чоловіків віком 18–22 років за кордон може мати серйозні негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні.

Військові в шоці: українську молодь хочуть поміняти на вихідців з Бангладеш та Непалу

За словами Кулеби, Україна вже до війни мала найгіршу демографічну ситуацію в Європі, а нинішня динаміка лише погіршується. Він зазначив, що відтік молоді може призвести до необхідності залучення мігрантів із країн, таких як Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни чи В’єтнам.

"У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати", — наголосив колишній міністр.

Засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев називає цю заяву повною нісенітницею та наголошує, що по програмі "18-22" виїхало вже понад 10 тисяч чоловіків.

"Ми вже бачимо, до чого призводить така політика у Європі.

Європа зіштовхнулася з міграційною кризою. Тисячі людей приїжджають, живуть на соціальній допомозі, в багатьох випадках не інтегруються. Це створює напругу в громадах і величезне навантаження на бюджети. Європейці бачать, як система соціальної підтримки стає інструментом зловживань.

Україна воює за виживання. Ми платимо найвищу ціну, і тому повинні вчитися на чужих помилках, а не повторювати їх", – наголошує військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що молоді люди, які покидають Україну і яким ще немає 18 років мають менше шансів повернутися назад до країни, де жити і працювати, ніж ті молоді люди, які закінчили в Україні школи та університети і лише тоді виїжджають. Так, президент України Володимир Зеленський пояснив рішення влади відкрити кордон для хлопців 18-22 років.