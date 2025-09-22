Рубрики
Недавно бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что массовый выезд молодых мужчин в возрасте 18–22 лет за границу может иметь серьезные негативные последствия для демографической ситуации в Украине.
Военные в шоке: украинскую молодежь хотят поменять на выходцев из Бангладеш и Непала
По словам Кулебы, Украина уже до войны имела худшую демографическую ситуацию в Европе, а нынешняя динамика только ухудшается. Он отметил, что отток молодежи может привести к необходимости привлечения мигрантов из стран, таких как Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины или Вьетнам.
Основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев называет это заявление полной чепухой и отмечает, что по программе "18-22" выехало уже более 10 тысяч мужчин.
"Мы уже видим, к чему приводит такая политика в Европе.
Европа столкнулась с миграционным кризисом. Тысячи людей приезжают, живут на социальной помощи, во многих случаях не интегрируются. Это создает напряжение в общинах и огромную нагрузку на бюджеты. Европейцы видят, как система социальной поддержки становится инструментом злоупотреблений.
Украина воюет за выживание. Мы платим высокую цену, и поэтому должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их", – отмечает военный.
