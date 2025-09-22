Недавно бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что массовый выезд молодых мужчин в возрасте 18–22 лет за границу может иметь серьезные негативные последствия для демографической ситуации в Украине.

Военные в шоке: украинскую молодежь хотят поменять на выходцев из Бангладеш и Непала

По словам Кулебы, Украина уже до войны имела худшую демографическую ситуацию в Европе, а нынешняя динамика только ухудшается. Он отметил, что отток молодежи может привести к необходимости привлечения мигрантов из стран, таких как Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины или Вьетнам.

"У нас останется очень много стариков, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет очень тяжело, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст. У меня нет определенной цифры. Но я знаю точно, что мы должны рассчитывать только на тех, кому эта страна нужна, и кто остается готов ее восстанавливать", — подчеркнул бывший министр.

Основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев называет это заявление полной чепухой и отмечает, что по программе "18-22" выехало уже более 10 тысяч мужчин.

"Мы уже видим, к чему приводит такая политика в Европе. Европа столкнулась с миграционным кризисом. Тысячи людей приезжают, живут на социальной помощи, во многих случаях не интегрируются. Это создает напряжение в общинах и огромную нагрузку на бюджеты. Европейцы видят, как система социальной поддержки становится инструментом злоупотреблений. Украина воюет за выживание. Мы платим высокую цену, и поэтому должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что молодые люди, покидающие Украину и которым еще нет 18 лет, имеют меньше шансов вернуться назад в страну, где жить и работать, чем те молодые люди, которые окончили в Украине школы и университеты и только тогда уезжают. Так, президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей открыть границу для парней 18-22 лет.