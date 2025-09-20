Чоловіки 18-22 років залишають Україну: що тепер говорить Зеленський про своє рішення

Молоді люди, які покидають Україну і яким ще немає 18 років мають менше шансів повернутися назад до країни, де жити і працювати, ніж ті молоді люди, які закінчили в Україні школи та університети і лише тоді виїжджають. Так, президент України Володимир Зеленський пояснив рішення влади відкрити кордон для хлопчиків 18-22 років.

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел

Президент зазначив, що в Європі не хочуть, щоб більше українців приїжджало. Це основний сигнал. Тому що хтось лишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу. Логіка ж української влади у тому, що інакше хлопчиків у наших школах не буде просто у старших класах. Вони не закінчуватимуть школи в Україні. І не вступатимуть тут до університетів. Їхні батьки вивозитимуть із країни до того, як їм виповниться 18 років, що й відбувалося останні роки.

"Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є. Ми подивились скільки абітурієнтів було, на скільки зменшилось. Це наша аналітика, Міносвіти і армії", — відзначив Зеленський.

