Чоловіки 18-22 років залишають Україну: що тепер говорить Зеленський про своє рішення

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Молоді люди, які покидають Україну і яким ще немає 18 років мають менше шансів повернутися назад до країни, де жити і працювати, ніж ті молоді люди, які закінчили в Україні школи та університети і лише тоді виїжджають. Так, президент України Володимир Зеленський пояснив рішення влади відкрити кордон для хлопчиків 18-22 років.
Виїзд чоловіків за кордон. Фото: з відкритих джерел
Президент зазначив, що в Європі не хочуть, щоб більше українців приїжджало. Це основний сигнал. Тому що хтось лишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу. Логіка ж української влади у тому, що інакше хлопчиків у наших школах не буде просто у старших класах. Вони не закінчуватимуть школи в Україні. І не вступатимуть тут до університетів. Їхні батьки вивозитимуть із країни до того, як їм виповниться 18 років, що й відбувалося останні роки.
Читайте також на порталі "Коментарі" — українські роботодавці масово втрачають Українські роботодавці масово втрачають молодих працівників після надання можливості виїзду для дітей 18-22 років після надання можливості виїзду для дітей 18-22 років. Про це свідчить дослідження Work.ua.