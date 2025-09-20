Мужчины 18-22 лет продолжают покидать Украину: что теперь говорит Зеленский о своем решении

Молодые люди, которые покидают Украину и которым нет еще 18 лет имеют меньше шансов возвратиться обратно в страну, где жить и работать, нежели те молодые люди, которые закончили в Украине школы и университеты и только тогда выезжают. Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение власти открыть границу для мальчиков 18-22 лет.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников

Президент отметил, в Европе не хотят, чтобы больше украинцев приезжало. Это главный сигнал. Потому что кто-то остается по разным причинам и потом претендует на социальную помощь. Логика же украинской власти в том, что иначе мальчиков в наших школах не будет просто в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине. И не будут поступать здесь в университеты. Их родители будут вывозить из страны до того, как им исполнится 18 лет, что и происходило последние годы.

"Родители вывозили детей до 18 лет. На наш взгляд, дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за рубежом, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину. Это статистика, которая у нас есть. Мы посмотрели сколько абитуриентов было, на сколько уменьшилось. Это наша аналитика, Минобразования и армии", — отметил Владимир Зеленский.

