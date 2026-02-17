В Україні розпочинається реалізація пілотного проєкту, спрямованого на забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) доступним дахом над головою. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, ініціатива передбачає трансформацію наявних ресурсів держави та громад у житловий фонд.

Від обстеження будівель до Реєстру житла: як працюватиме нова система соціальної оренди

Механізм реалізації та регіони

Згідно з планом, після ретельного обстеження "порожні будівлі та споруди державного і комунального майна переобладнають під доступне соціальне житло для тих, хто найбільше його потребує".

На першому етапі Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з організацією Habitat for Humanity зосередяться на трьох областях:

Київській;

Івано-Франківській;

Полтавській.

Протягом квітня-травня у цих регіонах планують відібрати "10-15 об'єктів з готовими інвестиційними проєктами".

Хто отримає житло першим?

Законодавство чітко визначає пріоритетні категорії громадян. Зокрема, першочергове право на соціальну оренду матимуть:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Багатодітні родини;

Особи з інвалідністю;

Ветерани та родини загиблих захисників.

На сьогодні місцеві програми працюють на основі списків тих, "хто вже перебуває на соціальному квартирному обліку у ЦНАПі".

Цифровізація та терміни

Важливим етапом стане запуск єдиного Реєстру житла, який очікується до 1 жовтня 2026 року. Після його створення наявні бази даних із квартирними чергами будуть "автоматично інтегровані до нової Інформаційно-аналітичної системи з необхідністю верифікації через Дію". Це дозволить зробити процес розподілу житла більш прозорим та автоматизованим.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України підписав Закон "Про основні засади житлової політики", який покликаний докорінно змінити підходи до забезпечення громадян житлом. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.