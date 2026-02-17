От обследования зданий до Реестра жилья: как будет работать новая система социальной аренды

В Украине начинается реализация пилотного проекта, направленного на обеспечение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступной крышей над головой. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, инициатива предусматривает трансформацию имеющихся ресурсов государства и громад в жилищный фонд.

От обследования зданий в Реестр жилья: как будет работать новая система социальной аренды

Механизм реализации и регионы

Согласно плану, после тщательного обследования "пустые здания и сооружения государственного и коммунального имущества переоборудуют под доступное социальное жилье для тех, кто больше в нем нуждается".

На первом этапе Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры совместно с организацией Habitat for Humanity сосредоточится на трех областях:

Киевской;

Ивано-Франковский;

Полтавской.

В течение апреля-мая в этих регионах планируется отобрать "10-15 объектов с готовыми инвестиционными проектами".

Кто получит жилье первым?

Законодательство четко описывает приоритетные категории людей. В частности, первоочередное право на социальную аренду будет иметь:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ);

Многодетные семьи;

Лица с инвалидностью;

Ветераны и семьи погибших защитников

Сегодня местные программы работают на основе списков тех, "кто уже состоит на социальном квартирном учете в ЦНАПе".

Цифровизация и термины

Важным этапом станет запуск Единого Реестра жилья, который ожидается до 1 октября 2026 года. После его создания существующие базы данных с квартирными очередями будут автоматически интегрированы в новую Информационно-аналитическую систему с необходимостью верификации через Дию. Это позволит сделать процесс распределения жилья более прозрачным и автоматизированным.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины подписал Закон "Об основных принципах жилищной политики", который призван коренным образом изменить подходы к обеспечению граждан жильем. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.